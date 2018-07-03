Суд в Чечне сегодня начнет предварительные слушания по делу главы местного «Мемориала» Оюба Титиева
Правозащитника обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере.
Заседание по делу Оюба Титиева должно пройти в закрытом режиме, но адвокаты, вероятно, будут просить судью открыть его хотя бы частично, особенно если сегодня же будет рассматриваться вопрос о продлении ареста правозащитника – об этом рассказали в пресс-службе «Мемориала». Титиев заключен под стражу как минимум до начала следующей недели, и по всей видимости, следователи будут ходатайствовать о дальнейшем оставлении его в СИЗО.
Главу чеченского отделения «Мемориала» задержали в начале года. Правозащитнику вменяют хранение крупной партии наркотиков. В его машине, остановленной для проверки, сотрудники полиции якобы нашли 180 граммов марихуаны. Титиев же утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили сами правоохранители. Он подал соответствующее заявление в региональный следственный комитет.
В Евросоюзе обвинения, выдвинутые против Оюба Титиева, назвали сомнительными и связали уголовное преследование с правозащитной деятельностью арестованного.
Комментарии6
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huyt 03 июля 2018 | 08:03
А разве в Чечне есть суд ?А разве в Чечне действуют законы РФ?
opiatnovyi63 03 июля 2018 | 08:07
Не суд, а судилище! Хотя в Чечне всё и вся решет тамошний царёк!
huyt 03 июля 2018 | 08:12
opiatnovyi63: там не царёк, а хан или султан.
vata_putya 03 июля 2018 | 08:35
по первым фразам "суд в чечне" все понятно.
бандиты = суд в рф
neitral_n 03 июля 2018 | 08:57
Не иначе всю процедуру досмотра машины соблюли! А чтоб не было кривотолков, еще и под две камеры снимали весь процесс досмотра, учитывая статус подозреваемого! Выкладывайте запись на ютуб и Титиев будет осужден обществом и без суда, считающегося многими сомнительным.... Ну а дальше по стандарту - слава Путину, Рамзану.... Кадыров статью очередную напишет про врагов вокруг ...
trender 03 июля 2018 | 09:17
А зачем главе местного Мемориала, находящегося под микроскопом всех спецслужб и силовиков, заниматься хранением наркотиков в особокрупном размере 180 граммов в своем автомобиле? И, раз уж удалось "поймать" его на этом, наверное и всю цепочку наркоторговцев разоблачили, не зря же несколько лет за ним следили?
А, если это просто наглый беспредел, то счастья он беспредельщикам не принесет.