Суд в Чечне сегодня начнет предварительные слушания по делу главы местного «Мемориала» Оюба Титиева

Правозащитника обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере.

Заседание по делу Оюба Титиева должно пройти в закрытом режиме, но адвокаты, вероятно, будут просить судью открыть его хотя бы частично, особенно если сегодня же будет рассматриваться вопрос о продлении ареста правозащитника – об этом рассказали в пресс-службе «Мемориала». Титиев заключен под стражу как минимум до начала следующей недели, и по всей видимости, следователи будут ходатайствовать о дальнейшем оставлении его в СИЗО.

Главу чеченского отделения «Мемориала» задержали в начале года. Правозащитнику вменяют хранение крупной партии наркотиков. В его машине, остановленной для проверки, сотрудники полиции якобы нашли 180 граммов марихуаны. Титиев же утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили сами правоохранители. Он подал соответствующее заявление в региональный следственный комитет.

В Евросоюзе обвинения, выдвинутые против Оюба Титиева, назвали сомнительными и связали уголовное преследование с правозащитной деятельностью арестованного.