Авторы СМИ–иностранных агентов в будущем могут получить аналогичный статус...

Соответствующие поправки, как ожидается, будут сегодня рассмотрены комитетом Госдумы по информационной политике.

Авторами поправок стали глава комитета Леонид Левин и депутат от «Единой России» Петр Толстой, до избрания в Госдуму работавший журналистом. Как пишут «Ведомости», их проект позволяет признать иностранным агентом любого человека или структуру, которые распространяют материалы издания-агента или пишут их за деньги. Они будут также обязаны маркировать свои материалы и делать ежегодный аудит. Из первоначального проекта, по данным газеты, исчезло требование о маркировке репостов материалов иностранных агентов. Однако сами сайты агентов будут блокироваться без предупреждения. В первой версии проекта им давалось 15 дней на исправление нарушений. Кроме того, отмечают «Ведомости», депутаты предлагают передать полномочия по включению в список иностранных агентов от Минюста к Генпрокуратуре. Она, как предполагается, будет взаимодействовать с МИДом.

Первый законопроект о СМИ – иностранных агентах был принят Госдумой в ноябре прошлого года.