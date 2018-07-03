Авторы СМИ–иностранных агентов в будущем могут получить аналогичный статус
Соответствующие поправки, как ожидается, будут сегодня рассмотрены комитетом Госдумы по информационной политике.
Авторами поправок стали глава комитета Леонид Левин и депутат от «Единой России» Петр Толстой, до избрания в Госдуму работавший журналистом. Как пишут «Ведомости», их проект позволяет признать иностранным агентом любого человека или структуру, которые распространяют материалы издания-агента или пишут их за деньги. Они будут также обязаны маркировать свои материалы и делать ежегодный аудит. Из первоначального проекта, по данным газеты, исчезло требование о маркировке репостов материалов иностранных агентов. Однако сами сайты агентов будут блокироваться без предупреждения. В первой версии проекта им давалось 15 дней на исправление нарушений. Кроме того, отмечают «Ведомости», депутаты предлагают передать полномочия по включению в список иностранных агентов от Минюста к Генпрокуратуре. Она, как предполагается, будет взаимодействовать с МИДом.
Первый законопроект о СМИ – иностранных агентах был принят Госдумой в ноябре прошлого года.
Комментарии15
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aleksandr39 03 июля 2018 | 08:06
Страна дураков .
luger_max_otto 03 июля 2018 | 08:08
Нет. Страна, которую захватили мерзавцы.
Норвегия
Нефтяной фонд Норвегии увеличился за 18 лет с $48 млрд до $1040 млрд. Только за счет инвестиций фонд в 2017 году заработал $131 млрд
Россия
Резервный фонд опустел, а в ФНБ осталось лишь $64 млрд. При этом в офшорах лежат более $1000 млрд, выведенных из России
patrikk_1 03 июля 2018 | 08:10
Авторы СМИ–иностранных агентов в будущем могут получить аналогичный статус...
Давите жидобандеру всеми доступными законными средствами, чтобы эта мразь не могла даже мордочку высунуть из своей крысиной норы.
aleksandr39 03 июля 2018 | 08:18
patrikk_1: Петька Толстой ,Скабеева,Зейналова ,Норкин ,Пушков ,Дебил Шейнин и так далее .
raffal 03 июля 2018 | 08:51
patrikk_1: ...жидобандеру....
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Сам этот неологизм т.н. "патриотов", уже полный оксиморон.
И о полумифическом персонаже Бандера, который был одержим независимостью Украины, всю войну просидел в концлагере, где был убит его брат. Никакой Бандера, одинаково ненавидевший Гитлера и Сталина, не причинил России столько горя, сколько красно-коричневый мерзавец Сталин. И ничего. Тихой сапой возрождается культ этого гада. А этого Бандеру путинская пропаганда выволокла из нафталина для оправдания своего разбоя против Украины. И всё во вред не только соседней, славянской стране, а, прежде всего, самой России. Таким образом, существующий режим в России - настоящий русофобский. А поющие ему осанну и есть русофобы. И Бандера, убитый агентом КГБ, потом сбежавшим на Запад, тут совершенно непричём.
semper_fidelis 03 июля 2018 | 08:37
luger_max_otto: Ничего, что Норвегия нефти на душу населения добывает больше, чем Россия?
rvs_68 03 июля 2018 | 08:32
aleksandr39: "Страна дураков ."
Или
"Осажденная крепость" - аналог города Сихэвэн из фильма "Шоу Трумана".
Только иллюзия создается не для одного индивида, а для населения данной территории...
;-)
opiatnovyi63 03 июля 2018 | 08:09
Ну какой журналист с Толстого? Это же настоящий махровый платный госпропагандон при воровской власти РФ!
santathefrosr 03 июля 2018 | 08:16
Они будут также обязаны маркировать свои материалы и делать ежегодный аудит.
-------
скоро и желтую звезду Давида их обяжут на грудь повесить... Ужас а не законы.... куда идём товарищи?
sneer1 03 июля 2018 | 08:48
santathefrosr: туда-туда, именно туда, про что Вы вспомнили, мы и идём. Но главная проблема в том, что не только этих самых "их" обяжут, а и тех, например, кто Айфоном пользуется, жвачку жуёт, джинсы носит и джаз слушает. "Сегодня слушает он джаз, а завтра - Родину продаст!". Ведь было же...добром для страны не кончились. Но... Троечники, что с них взять, истории не помнят. Да и куда уж при такой министерше образования и таком мединском?
mikescholar 03 июля 2018 | 08:31
Страшно подумать, что мы увидим, если Россия выйдет в полуфинал.
rvs_68 03 июля 2018 | 08:36
mikescholar: "Страшно подумать, что мы увидим, если Россия выйдет в полуфинал."
Конечно, все мыслимые аналогии исчерпаны сравнениями с Великой Победой в 1945-м.
Остаются (в случае выхода сборной РФ далее) немыслимые.
И это просто интересно.
;-)
zztop1960 03 июля 2018 | 08:33
За цитирование Цезаря, Наполеона, Ганди , Де Голля , Чаплина, Луи де Фюнеса сажать не будут ?
semper_fidelis 03 июля 2018 | 08:35
Почему иностранный агент стесняется говорить, что он иностранный агент? Какие неудобства несёт статус иностранного агента?
rogerrabbit 03 июля 2018 | 09:02
semper_fidelis: очему иностранный агент стесняется говорить, что он иностранный агент?
потому, что не НЕ иностранный агент