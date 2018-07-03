Болельщицы сборной России расцеловали журналиста из Южной Кореи во время прямого эфира
На первый поцелуй корреспондент канала MBN News не отреагировал, а после второго рассмеялся. Одна из девушек была с флагом России. Видео появилось на Youtube-странице телеканала. Ранее российский болельщик в прямом эфире поцеловал в Москве журналистку Deutsche Welle. После обвинений в харассменте молодой человек принес извинения.
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