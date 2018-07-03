Племянница Сергея Скрипаля выдвинута кандидатом в депутаты ярославской областной думы
Виктория Скрипаль пойдет на выборы от «Справедливой России». Как пишет газета «КоммерсантЪ», в партии ее назвали патриотом страны. Выборы в облдуму состоятся в единый день голосования 9 сентября. Виктория Скрипаль получила известность благодаря многим интервью после отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Лондоне полагают, что за атакой стоит Россия.
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