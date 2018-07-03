В Совете Федерации допустили, что Олега Сенцова могут обменять на россиян, осужденных на Украине

Его фамилия по-прежнему актуальна для обмена, сказал РИА зампред комитета по обороне Андрей Кондратьев. Ранее российские официальные лица заявляли, что Сенцов не может быть передан Украине из-за наличия у него российского гражданства. Осужденный по обвинению в терроризме украинский режиссер стал россиянином автоматически после присоединения Крыма. Олег Сенцов держит голодовку в тюрьме последние 50 дней. Он требует выпустить украинских политзаключенных.