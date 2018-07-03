Дональд Трамп собирается пообщаться с Владимиром Путиным один на один
Это сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник. Он напомнил, что в таком же формате президент США недавно встретился с лидером КНДР. Как ранее сообщили в Кремле, встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.
Комментарии8
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vasyakirin 03 июля 2018 | 07:49
Вихор зачесал?
opiatnovyi63 03 июля 2018 | 07:52
Один на один? А разговаривать будут на каком языке? Или вообще будут молчать?
vasyakirin 03 июля 2018 | 07:54
opiatnovyi63: переводчики уже нежити...
alexandro_1961 03 июля 2018 | 07:56
opiatnovyi63: "Выстребаны обстряхнутся и дутой чернушенькой объятно хлюпнут по маргазам. Это уже двадцать длинных хохарей..." (с)
ensebeo 03 июля 2018 | 07:53
как-бы **зды не дал.
sergirusso 03 июля 2018 | 07:55
Интересно, а секс - шоп уже посетили? Купили игрушки для игры "Раб на галере"?
sergirusso 03 июля 2018 | 07:57
sergirusso: Или встреча пройдет при свечах в формате "без галстуков"?
putin_itogy 03 июля 2018 | 07:55
Товарищ майор, Агент №45, прибыл на доклад,
разрешите доложить...