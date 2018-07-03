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07:45, 03 июля 2018

На фоне пенсионной реформы упали рейтинги Сергея Шойгу и Сергея Лаврова

Самые популярные министры теряют доверие вслед за президентом. Рейтинг Владимира Путина ранее снизился с 60% до 48%. Теперь рейтинг доверия к Шойгу упал с 31 до 19%, к Лаврову – с 25 до 14%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра». Социологи отмечают, что заодно снизилось недоверие к оппозиции, в частности, к Алексею Навальному – его антирейтинг уменьшился с 13% почти до 6%.

Комментарии

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anemon 03 июля 2018 | 07:51

А они у них были? Один клоун, другой - трепло.

luger_max_otto 03 июля 2018 | 07:54

Ну так даже эти рейтинги упали- вряд ли Лавров найдет работу даже коверного в мухосранском коммерческом цирке...

huyt 03 июля 2018 | 07:58

anemon: Действительно, не служивший в армии и не имеющий высшего военного образования стал генералом. Клоун ,да и только.Вон кадырка тоже генералом стал. А когда-то лет 20 назад был басаевским сепаратистом.

radionews 03 июля 2018 | 07:54

Зато рейтинг величайшего из вождей, президента-полуцаря вырос до рекордных 380%, на фоне бездарных министров и победы в чм, приравненной в победе в ВОВ.
Это блестящий результат, все завидуют молча.

s011ma 03 июля 2018 | 07:56

Чего и следовало ожидать.

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