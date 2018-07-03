На фоне пенсионной реформы упали рейтинги Сергея Шойгу и Сергея Лаврова

Самые популярные министры теряют доверие вслед за президентом. Рейтинг Владимира Путина ранее снизился с 60% до 48%. Теперь рейтинг доверия к Шойгу упал с 31 до 19%, к Лаврову – с 25 до 14%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра». Социологи отмечают, что заодно снизилось недоверие к оппозиции, в частности, к Алексею Навальному – его антирейтинг уменьшился с 13% почти до 6%.