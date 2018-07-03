Депутаты предлагают признать журналистов иностранными агентами, если они сотрудничают со СМИ с таким же статусом
Как пишут «Ведомости», авторами поправок ко второму чтению законопроекта стали Леонид Левин из «Справедливой России» и единоросс Петр Толстой. «Вторичные» агенты попадут под требование о маркировке публикаций, а также обязаны будут раз в полгода предоставлять отчет о своей работе и раз в год проходить процедуру аудита.
Комментарии9
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yralez 03 июля 2018 | 07:44
Интересно, что закон о иностранных агентах предлагают и утверждают иностранные агенты и враги народа.
aleksandr39 03 июля 2018 | 07:46
Петька Толстой самый настоящий враг российского народа .
anticolonel 03 июля 2018 | 07:46
Предлагаю не ограничиваться полумерами, а признать иностранными агентами всех, кто живет в стране, где обнаружены иностранные агенты. И пусть регистрируются, вражьи морды!
anemon 03 июля 2018 | 07:47
Уймитесь уже, стукачи! Все равно есть способы донести людям правду о вас, уродах, продавшихся бандитской власти!
opiatnovyi63 03 июля 2018 | 07:49
Уже не знают, что делать с настоящими журналистами, которых в России осталось на пальцах одной руки пересчитать! Сам Толстой образчик деградации и вырождения ..
gregor 03 июля 2018 | 07:49
Депутаты предлагают признать журналистов иностранными агентами, если они сотрудничают со СМИ с таким же статусом
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Здорово ,ещё бы признать депутатов иностранными агентами, если они сотрудничают с депутатами других стран ,скажем с .....с Турцией или Ираном .или Францией .
А каналы 1 ил 2 , анал НТВ и прочие ...... пип,пип,пип,пип ........ сразу будут иностранными агентами ..... ,потому ,как они сотрудничают с другими каналами из других стран .
anthropos 03 июля 2018 | 07:50
Подобострастные наши.
radionews 03 июля 2018 | 07:51
Предлагаю не только признать их иноагентами, но и сразу посадить лет на 20, считая обвинение доказанным.
macron21 03 июля 2018 | 07:55
Очередной дурацкий закон,но наступают времена когда практически к любому гражданину России можно предъявить то или иное обвинение.Например г.Толстой оперировался в Германии,дочь живет и учится за границей,Как только данный господин пойдёт в отход,отмываться придётся до конца жизни,а нужный прокурор всегда найдётся.И вот такие дебилы с умными рожами принимают законы по которым всем жить.