Депутаты предлагают признать журналистов иностранными агентами, если они сотрудничают со СМИ с таким же статусом

Как пишут «Ведомости», авторами поправок ко второму чтению законопроекта стали Леонид Левин из «Справедливой России» и единоросс Петр Толстой. «Вторичные» агенты попадут под требование о маркировке публикаций, а также обязаны будут раз в полгода предоставлять отчет о своей работе и раз в год проходить процедуру аудита.