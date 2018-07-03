В Японии убили осьминога, который угадал результаты всех матчей с участием сборной страны
Головоногий моллюск подплывал к флажкам стран-участниц, либо к табличке с надписью «ничья». Как сообщает издание South China Morning Post, владелец осьминога продал его на местном рынке после вылета сборной Японии с чемпионата мира. В 1/8 финала японцы проиграли Бельгии со счетом 2:3.
Комментарии5
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opiatnovyi63 03 июля 2018 | 07:26
а убили за что? За правду?
democ 03 июля 2018 | 07:50
opiatnovyi63: Нет. За неправильный "посыл" и "искажение тренда".
sg90 03 июля 2018 | 07:31
Четвертовали за не выход в четвертьфинал? Сурово? А с футболерами как обошлись? Разрешили самим взрезаться хоть?
putin_itogy 03 июля 2018 | 07:41
Узкоглазые извращенцы!
Как хорошо что они вылетели.
perestarok 03 июля 2018 | 07:56
Не любит мир кассандр.