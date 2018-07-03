Госдума сегодня рассмотрит законопроект о пожизненном сроке за сексуальное насилие над детьми
Это будет первое чтение. Как отметила один из авторов законопроекта, вице-спикер Ирина Яровая, вводится уголовная ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет. Как передает «Интерфакс», Яровая привела данные о том, что в прошлом году от сексуального насилия в России пострадали больше 4 тысяч детей, 40% из них были в возрасте до 10 лет.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
opiatnovyi63 03 июля 2018 | 07:31
А за общее насилие над страной и народом РФ нет статьи?
s011ma 03 июля 2018 | 07:31
По мнению Яровой, видимо, самое худшее преступление - это пользование интернетом, судя по её к нему отношению. Не иначе, она от интернета очень сильно пострадала.