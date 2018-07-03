Госдума сегодня рассмотрит законопроект о пожизненном сроке за сексуальное насилие над детьми

Это будет первое чтение. Как отметила один из авторов законопроекта, вице-спикер Ирина Яровая, вводится уголовная ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет. Как передает «Интерфакс», Яровая привела данные о том, что в прошлом году от сексуального насилия в России пострадали больше 4 тысяч детей, 40% из них были в возрасте до 10 лет.