Попавший под санкции миллиардер Геннадий Тимченко был вынужден продать свой личный самолет
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные брокера и авиационного реестра. Из-за санкций со стороны США использование самолета стоимостью более 60 миллионов долларов оказалось невозможным. Тимченко нередко в прессе называют другом Владимира Путина.
Комментарии6
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n_a_t_a7777777 03 июля 2018 | 07:28
Я прямо плачу , как мне Тимченко жалко. (шутка)
ignachio 03 июля 2018 | 07:43
А как Венедиктову наверно жалко, и это не шутка, раз эта новость висит вторые сутки.
simfu 03 июля 2018 | 07:32
Вова компенсирует из казны.
sergirusso 03 июля 2018 | 07:37
simfu: Будет единственным клиентом этой фирмы на этот самолет. Очень хитрый просто этот Тимченко. Ждем санкций против дочерней компании Российского фонда прямых инвестиций...
vasyakirin 03 июля 2018 | 07:43
Я то же хочу такой самолет продать....
opiatnovyi63 03 июля 2018 | 07:44
А ведь ещё недавно наша воровская власть утверждала, что санкции это благое дело !