В России вступил в силу новый федеральный закон против нетрезвых водителей

Ответственность предполагается за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.

Документ либо безграмотно составлен, либо его действие не распространяется на живых водителей. Об этом «Эху Москвы» сказал автомобильный эксперт Сергей Асланян. Административное наказание за вождение в пьяном виде составляет 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.