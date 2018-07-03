В России вступил в силу новый федеральный закон против нетрезвых водителей
Ответственность предполагается за пьяное вождение в случае обнаружения более 0,3 грамма спирта на литр крови.
Документ либо безграмотно составлен, либо его действие не распространяется на живых водителей. Об этом «Эху Москвы» сказал автомобильный эксперт Сергей Асланян. Административное наказание за вождение в пьяном виде составляет 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора года.
Комментарии2
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lenin3 03 июля 2018 | 07:10
Это поблажка к пенсионной реформе.Да ещё и водку рублей по 50 сделают.Ватники только за...)))
mppv 03 июля 2018 | 07:46
"Документ либо безграмотно составлен, либо его действие не распространяется на живых водителей"
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Дак отчего же безграмотно?
Вовсе нигде не сказано, что водитель или там иные участники дорожного движения должны быть живы.