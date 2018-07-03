Российские депутаты и сенаторы сегодня встретятся с коллегами из США

Визит в Москву проходит на фоне подготовки российско-американского саммита в Хельсинки. Командировка сенаторов и одного члена палаты представителей началась с Петербурга, где конгрессменов принимал лично губернатор. Сегодня гости работают в Москве. В их графике – встреча со спикером Госдумы Вячеславом Володным, а также с нашими сенаторами из комитета по международным делам, среди которых будет и экс-посол в Вашингтон Сергей Кисляк.

Конгрессмен-республиканец Джон Кеннеди заявил накануне поездки о желании лично оценить состояние российской экономики в условиях санкций. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что делегаты изменят мнение о нашей стране.

У гостей из США запланированы также встречи с другими официальными лицами, например, в Министерстве иностранных дел. Присоединиться ли Владимир Путин к переговорам, пока неизвестно. Сенатор Константин Косачев ранее перечислил несколько тем встречи с американцами – это борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке.