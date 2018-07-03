Российские депутаты и сенаторы сегодня встретятся с коллегами из США
Визит в Москву проходит на фоне подготовки российско-американского саммита в Хельсинки. Командировка сенаторов и одного члена палаты представителей началась с Петербурга, где конгрессменов принимал лично губернатор. Сегодня гости работают в Москве. В их графике – встреча со спикером Госдумы Вячеславом Володным, а также с нашими сенаторами из комитета по международным делам, среди которых будет и экс-посол в Вашингтон Сергей Кисляк.
Конгрессмен-республиканец Джон Кеннеди заявил накануне поездки о желании лично оценить состояние российской экономики в условиях санкций. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду, что делегаты изменят мнение о нашей стране.
У гостей из США запланированы также встречи с другими официальными лицами, например, в Министерстве иностранных дел. Присоединиться ли Владимир Путин к переговорам, пока неизвестно. Сенатор Константин Косачев ранее перечислил несколько тем встречи с американцами – это борьба с терроризмом и ситуация на Ближнем Востоке.
Комментарии3
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midnightblues 03 июля 2018 | 07:09
Ганушкина-день открытых дверей
opiatnovyi63 03 июля 2018 | 07:15
Можно подумать, что володины, косачёвы, кисляки , матвиенки самостоятельные ответственные государственные деятели! От них ровным счётом ничего не зависит, что скажет Вождь , то и будет!
yralez 03 июля 2018 | 07:17
Как бы не лопнули мыльные пузыри......из ГД и СФ.