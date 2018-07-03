Наталья Тимакова может покинуть пост пресс-секретаря премьер-министра

Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. После стольких лет активной работы решение об уходе будет оправданным. Об этом «Эху Москвы» сказала журналист Наталья Геворкян. 18 лет назад она вместе с Тимаковой была соавтором книги о президенте Владимире Путине. По словам источников РБК, после ухода из правительства Тимакова может занять пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка. Сама Тимакова назвала эту информацию слухами, заявив, что продолжает работать на своем посту.