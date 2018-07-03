Наталья Тимакова может покинуть пост пресс-секретаря премьер-министра
Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников. После стольких лет активной работы решение об уходе будет оправданным. Об этом «Эху Москвы» сказала журналист Наталья Геворкян. 18 лет назад она вместе с Тимаковой была соавтором книги о президенте Владимире Путине. По словам источников РБК, после ухода из правительства Тимакова может занять пост зампреда и члена правления Внешэкономбанка. Сама Тимакова назвала эту информацию слухами, заявив, что продолжает работать на своем посту.
Комментарии4
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simfu 03 июля 2018 | 07:28
Димон без нее удавится.
prof57 03 июля 2018 | 07:31
О ее активной работе известно только по финансовым скандалам.
raf2010 03 июля 2018 | 07:44
Быть никем при никто - тяжкий труд.
putin_itogy 03 июля 2018 | 07:46
Бездарная девица, с раздутым имиджем.
Таких людей, волею судьбы которым повезло, а им приписывали чудодейственные способности, в истории сонмы. От Павла 1, до Шувалова(не графа), и законченых путиными..
Казусов Истории не счесть.