Мосгоризбирком сегодня закончит прием документов от кандидатов на пост московского градоначальника

Политик Дмитрий Гудков также собирался выдвинуться на выборы столичного мэра. Он получил только одну подпись от муниципального депутата, а необходимо было 110. Об этом Гудков сказал в эфире «Эха Москвы». Предвыборный штаб проделал большую работу, поэтому документы все равно будут предоставлены в Мосгоризбирком, добавил Дмитрий Гудков.