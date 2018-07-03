В Москве разыскивают инкассатора, который похитил у банка 10 миллионов рублей
Кредитную организацию в полиции не называют. Как передает источник «Интерфакса», по предварительным данным, подозреваемый живет в подмосковном Домодедово и имеет при себе табельное оружие.
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rvs_68 03 июля 2018 | 07:06
"В Москве разыскивают инкассатора, который похитил у банка 10 миллионов рублей. ....подозреваемый живет в подмосковном Домодедово и имеет при себе табельное оружие."
Да-да.
Перевозил он денежные средства один, без напарника и на общественном транспорте (т.е., не используя спец. автомобиль с водителем).
И теперь сидит дома в Домодедово с деньгами и оружием...
;-)
vasyakirin 03 июля 2018 | 07:40
rvs_68: Российские грабители самые человечные и безобидные люди на земле!
xuato 03 июля 2018 | 07:47
И сразу накопил на пенсию.