В Японии убили осьминога, который угадал результаты всех матчей с участием сборной страны
Головоногий моллюск подплывал к флажкам стран-участниц, либо к табличке с надписью «ничья». Как сообщает издание South China Morning Post, владелец осьминога продал его на местном рынке после вылета сборной Японии с чемпионата мира. В 1/8 финала японцы проиграли Бельгии со счетом 2:3.
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