Мосгоризбирком сегодня завершит прием документов от претендентов на пост столичного мэра

Всего их 32, но многие даже не открывали избирательные счета, сообщили «Интерфаксу» в комиссии. Необходимые для участия в выборах подписи муниципальных депутатов собрали 5 человек, включая мэра Сергея Собянина, который идет самовыдвиженцем, а не от «Единой России».