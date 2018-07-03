Мосгоризбирком сегодня завершит прием документов от претендентов на пост столичного мэра
Всего их 32, но многие даже не открывали избирательные счета, сообщили «Интерфаксу» в комиссии. Необходимые для участия в выборах подписи муниципальных депутатов собрали 5 человек, включая мэра Сергея Собянина, который идет самовыдвиженцем, а не от «Единой России».
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