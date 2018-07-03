В Совете Федерации допустили, что Олега Сенцова могут обменять на россиян, осужденных на Украине
Его фамилия по-прежнему актуальна для обмена, сказал РИА зампред комитета по обороне Андрей Кондратьев. Ранее российские официальные лица заявляли, что Сенцов не может быть передан Украине из-за наличия у него российского гражданства. Осужденный по обвинению в терроризме украинский режиссер стал россиянином автоматически после присоединения Крыма. Олег Сенцов держит голодовку в тюрьме последние 50 дней. Он требует выпустить украинских политзаключенных.
Комментарии2
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ts 03 июля 2018 | 06:21
Нельзя террориста менять на заложников. Иначе в Киеве начнут еще больше хватать и засовывать в застенки СБУ случайных прохожих с российским гражданством.
zztop1960 03 июля 2018 | 06:25
Автоматически стал россиянином , как граждане Латвии , Литвы и Эстонии в 1940 году , после оккупации все скопом стали гражданами СССР и на следующий день их начали судить за измену родине , не спрашивая хотят они быть гражданами другой страны , страны оккупанта , или нет.