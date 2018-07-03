Болельщицы сборной России расцеловали журналиста из Южной Кореи во время прямого эфира
На первый поцелуй корреспондент канала MBN News не отреагировал, а после второго рассмеялся. Одна из девушек была с флагом России. Видео появилось на Youtube-странице телеканала. Ранее российский болельщик в прямом эфире поцеловал в Москве журналистку Deutsche Welle. После обвинений в харассменте молодой человек принес извинения.
Комментарии4
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semen2026 03 июля 2018 | 05:37
на первый поцелуй... он стал шутить, на мой удар...он закричал кончай дурить, я чуть замешкался и не вступая в спор, чинарик выплюнул и выстрелил в упор))) а кому-то пожизненное за такие поцелуйчики светит!)
balamuto 03 июля 2018 | 06:17
Эх, сколько черномазых и узкоглазых россиян появится через девять месяцев в России! Хоть футболом увеличат численность в России..
kondrakr 03 июля 2018 | 06:12
Господи, какой ужас. Надеюсь, их найдут и примерно накажут.
koshkaedu 03 июля 2018 | 06:20
Все кругом всех домогаются, а отвечает за всех один Вайнштейн. БЕЗОБРАЗИЕ!