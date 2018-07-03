В Москве разыскивают инкассатора, который похитил у банка 10 миллионов рублей
Кредитную организацию в полиции не называют. Как передает источник «Интерфакса», по предварительным данным, подозреваемый живет в подмосковном Домодедово и имеет при себе табельное оружие.
Комментарии1
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semen2026 03 июля 2018 | 05:31
не похитил..., а вернул в родную гавань!)))