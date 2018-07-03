Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну грозит пожизненный срок

Прокуратура Нью-Йорка предъявила ему три новых обвинения в сексуальном насилии. Как передает CNN, новые эпизоды относятся к 2006 году и касаются одной женщины. Ранее Вайнштейна обвинили в насилии над двумя другими женщинами. Продюсера отпустили под залог в миллион долларов. Свою вину он отрицает.