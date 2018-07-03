Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну грозит пожизненный срок
Прокуратура Нью-Йорка предъявила ему три новых обвинения в сексуальном насилии. Как передает CNN, новые эпизоды относятся к 2006 году и касаются одной женщины. Ранее Вайнштейна обвинили в насилии над двумя другими женщинами. Продюсера отпустили под залог в миллион долларов. Свою вину он отрицает.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zvereck 03 июля 2018 | 05:30
Судя по всему чувак реально накуралесил. Пожил в свое удовольствие, а теперь жизня счет выставила!
putn_pnh 03 июля 2018 | 06:19
А шлюх, которые соглашались, осудят?