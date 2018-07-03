Миллиардер Геннадий Тимченко продал личный самолет из-за санкций США

Обслуживание бизнес-джета оказалось невозможным. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на брокера и данные авиационного реестра. Новым владельцем самолета стала дочерняя компания Российского фонда прямых инвестиций. Тимченко в прессе называют другом Владимира Путина.

Ранее другой российский миллиардер Олег Дерипаска, вернул арендованные им три частных самолета из-за того, что попал под санкции США и не мог ими пользоваться