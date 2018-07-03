Миллиардер Геннадий Тимченко продал личный самолет из-за санкций США
Обслуживание бизнес-джета оказалось невозможным. Об этом сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на брокера и данные авиационного реестра. Новым владельцем самолета стала дочерняя компания Российского фонда прямых инвестиций. Тимченко в прессе называют другом Владимира Путина.
Ранее другой российский миллиардер Олег Дерипаска, вернул арендованные им три частных самолета из-за того, что попал под санкции США и не мог ими пользоваться
Комментарии7
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semen2026 03 июля 2018 | 05:24
правильно, зачем им самолёты... мост же есть!)))
opiatnovyi63 03 июля 2018 | 06:05
semen2026: Ни толкучки, ни возни -
Скажем для примера.
Ни борьбы за место нет,
И ни милиционера.
За спиной летит снежок,
Мчатся нарты с кручи.
Паровоз – хорошо,
Пароход – хорошо,
Самолёт – ничего,
А олени лучше!
i_one_off 03 июля 2018 | 05:38
Что ему самолет? От него не убудет.
Типа "Я нищ, отстаньте от меня со своими санкциями."
sasha2011 03 июля 2018 | 05:54
/* Олег Дерипаска, вернул арендованные им три частных самолета */
Первым делом, первым делом - самолёты.
Ну а денежки? А денежки - потОм.
yralez 03 июля 2018 | 06:13
Просто вывеску сменил.
Теперь налог будет платить бюджет.
piter_ug 03 июля 2018 | 06:18
Надо было сельскохозяйственный Кукурузник покупать в каком-нибудь колхозе.
И сносу нет, и санкции ему по барабану.
ka_mate 03 июля 2018 | 06:20
Правильно!
Пора пересесть на Ладу.