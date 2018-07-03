Племянница Сергея Скрипаля выдвинута кандидатом в депутаты ярославской областной думы
Виктория Скрипаль пойдет на выборы от «Справедливой России». Как пишет газета «Коммерсант», в партии ее назвали патриотом страны. Выборы в облдуму состоятся в единый день голосования 9 сентября. Виктория Скрипаль получила известность благодаря многим интервью после отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Лондоне полагают, что за атакой стоит Россия.
Комментарии5
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opiatnovyi63 03 июля 2018 | 04:25
Её саму поставили в известность? Или это не обязательно?
yralez 03 июля 2018 | 04:44
За дурость, верность и холуизм ?
Родных уже продала, остальных тем более.
nf5096004 03 июля 2018 | 04:47
Не так же явно! Постеснялись бы.
tovarich67 03 июля 2018 | 04:47
Вообще по законам жанра член семьи изменника родины должен прехать на колыму,а тут такое щастье.показала себя управляемой матрешкой.делала что скажут.понятно куда ее как нн в депутаты
ebze 03 июля 2018 | 04:52
Фигасе, тенденция!