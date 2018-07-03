В Совете Федерации допустили, что Олега Сенцова могут обменять на россиян, осужденных на Украине
Его фамилия по-прежнему актуальна для обмена, сказал РИА зампред комитета по обороне Андрей Кондратьев. Ранее российские официальные лица заявляли, что Сенцов не может быть передан Украине из-за наличия у него российского гражданства. Осужденный по обвинению в терроризме украинский режиссер стал россиянином автоматически после присоединения Крыма. Олег Сенцов держит голодовку в тюрьме последние 50 дней. Он требует выпустить украинских политзаключенных.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
s011ma 03 июля 2018 | 04:31
зампред комитета по обороне Андрей Кондратьев
---------------------------------------------------------------
Так Сенцов теперь военнопленным считается?
ansh 03 июля 2018 | 04:38
Рабовладельцы.
Людей меняют, как товар. Ишь ты, фамилия актуальна для обмена.
И дикая дичь, сделать гражданином России человека без его воли. Автоматически.
Рабовладение. Как есть рабовладение. Приписали к барину не спрашивая.