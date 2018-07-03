Дональд Трамп потребовал от стран НАТО увеличить расходы на оборону
Президент США разослал письма лидерам государств, которые входят в Североатлантический альянс. В частности, их получили в Канаде, Германии, Бельгии и Норвегии, пишет «Нью-Йорк таймс».
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
pyco_mypucmo 03 июля 2018 | 03:35
И хто после этого скажет, что плешивое )(уйло - карлик. Заставить весь мир вооружаться мог только гигант. Хоть и плешивый, но всё таки гигант. Маленький такой гэбэшный гигант.