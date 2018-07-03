Попавший под санкции миллиардер Геннадий Тимченко был вынужден продать свой личный самолет
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные брокера и авиационного реестра. Из-за санкций со стороны США использование самолета стоимостью более 60 миллионов долларов оказалось невозможным. Тимченко нередко в прессе называют другом Владимира Путина.
Комментарии7
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zvereck 03 июля 2018 | 03:37
Давайте посочувствуем ему что-ли? Теперь как лох последний будет джеты арендовать!
stanislav1975 03 июля 2018 | 03:54
zvereck: Своими санкциями проклятые пиндосы обрекают наших миллиардеров на кошмар лишь полуроскошного существования. Да будут они прокляты за это!
kup1964 03 июля 2018 | 03:50
Ну и как теперь жить?
stanislav1975 03 июля 2018 | 03:52
Таких не заправляем, лети отсюда в свой Мордор.
hbitkmt 03 июля 2018 | 04:01
Надо помочь человеку. Может скинемся всем миром на самолёт?
lom2011 03 июля 2018 | 04:12
Да Гена уже старенький.
Зачем ему самолёт?
В рай не долететь, да и не ждут его там.
В ад дойдёт без самолёта, там его ждут.
ostapbey 03 июля 2018 | 04:12
Какой стресс для жены с собаками..
Излаются с горя небось..
Даже..