Пресс-секретарь Дмитрия Медведева может сменить работу
Наталья Тимакова, возможно, уйдет во Внешэкономбанк, который недавно возглавил бывший вице-премьер Игорь Шувалов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Сама Тимакова назвала это слухами.
Комментарии2
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j_partizan 03 июля 2018 | 04:14
Неужто шутовской должности (отставной козы барабанщика) устыдилась? Нет, предполагаю, что просто не стала справляться. Объяснять глупость, подлость и предательство народа не просто. К тому же в лицо родственникам наверн "плюют".
Да оно и не удивительно, порядочный человек на её месте и часа не проработал бы.
lom2011 03 июля 2018 | 04:15
Какая разница, куда карте переместится в краплёной колоде?