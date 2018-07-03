На фоне пенсионной реформы упали рейтинги Сергея Шойгу и Сергея Лаврова
Самые популярные министры теряют доверие вслед за президентом. Рейтинг Владимира Путина ранее снизился с 60% до 48%. Теперь рейтинг доверия к Шойгу упал с 31 до 19%, к Лаврову – с 25 до 14%, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра». Социологи отмечают, что заодно снизилось недоверие к оппозиции, в частности, к Алексею Навальному – его антирейтинг уменьшился с 13% почти до 6%.
Комментарии4
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j_partizan 03 июля 2018 | 03:48
Рейтинговое исследование заказное и предвзятое, направленное на отвлечение внимания от действительных виновников антинародного решения по повышению пенсионного возраста.
tks 03 июля 2018 | 04:05
j_partizan: И кто же истинный виновник такого решения?
kp6ic 03 июля 2018 | 04:40
tks:
а кто за путина и едро голосовал все эти 20 лет?
tks 03 июля 2018 | 04:03
Фигня вопрос: достаточно всего лишь очередной маленькой победоносной войнушки, и рейтинг снова воодрузится, как ни в чём не бывало!