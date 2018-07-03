В Японии убили осьминога, который угадал результаты всех матчей с участием сборной страны

Головоногий моллюск подплывал к флажкам стран-участниц, либо к табличке с надписью «ничья». Как сообщает издание South China Morning Post, владелец осьминога продал его на местном рынке после вылета сборной Японии с чемпионата мира. В 1/8 финала японцы проиграли Бельгии со счетом 2:3.