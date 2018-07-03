Потушен пожар на ГЭС в Азербайджане, из-за которого был обесточен весь Баку и ряд крупных городов
Как сообщили в МЧС страны, в результате аварии, которая случилась накануне вечером, погибших и пострадавших нет. В компании «Азерэнержи» сказали «Интерфаксу», что ЧП на Мингечевирской гидроэлектростанции стала аномальная жара – выше 40 градусов.
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