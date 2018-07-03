Племянница Сергея Скрипаля выдвинута кандидатом в депутаты ярославской областной думы
Виктория Скрипаль пойдет на выборы от «Справедливой России». Как пишет газета «Коммерсант», в партии ее назвали патриотом страны. Выборы в облдуму состоятся в единый день голосования 9 сентября. Виктория Скрипаль получила известность благодаря многим интервью после отравления в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В Лондоне полагают, что за атакой стоит Россия.
Комментарии4
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nurim 03 июля 2018 | 02:56
Какая ненависть к ярославскому населению!
viktorova 03 июля 2018 | 03:00
Блииин. Дурдом полный.
Хотя... Это депутатство, наверное, отступные путина за ее участие в процессе со скрипалями?
vinokur 03 июля 2018 | 03:14
Это мог бы быть образцом карьерного роста для молодых. Проблема в том, что не у всякого есть дядя - бывший шпион -- и кузина, которых травят крысиным ядом.
klegg 03 июля 2018 | 03:17
паноптикум