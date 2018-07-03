Дональд Трамп собирается пообщаться с Владимиром Путиным один на один
Это сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник. Он напомнил, что в таком же формате президент США недавно встретился с лидером КНДР. Как ранее сообщили в Кремле, встреча Путина и Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
niknik 03 июля 2018 | 03:16
Чёт как-то здесь сильно пахнет коррупционной составляющей. Вот только кто кому будет давать на лапу? ))