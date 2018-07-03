Бельгия сыграет с Бразилией в четвертьфинале чемпионата мира по футболу
Бельгийцы проигрывали японцам 0:2, но во втором тайме и в добавленное время забили три мяча. Бразилия обыграла Мексику 2:0.
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Бельгийцы проигрывали японцам 0:2, но во втором тайме и в добавленное время забили три мяча. Бразилия обыграла Мексику 2:0.
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