Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения

Голливудскому продюсеру теперь грозит в США за сексуальные преступления пожизненный срок. Как передает CNN, новые эпизоды датируются 2006 годом. Имя пострадавшей женщины не раскрывается. Ранее Вайнштейна обвинили в насилии над двумя другими женщинами. Продюсера отпустили под залог в миллион долларов. Свою вину он отрицает.