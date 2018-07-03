Харви Вайнштейну предъявлены новые обвинения
Голливудскому продюсеру теперь грозит в США за сексуальные преступления пожизненный срок. Как передает CNN, новые эпизоды датируются 2006 годом. Имя пострадавшей женщины не раскрывается. Ранее Вайнштейна обвинили в насилии над двумя другими женщинами. Продюсера отпустили под залог в миллион долларов. Свою вину он отрицает.
Комментарии1
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kamen_12 03 июля 2018 | 01:25
Смотрел сериал " Оттепель", если доля правды есть, там всем героям пожизненно светит.