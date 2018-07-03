Пресс-секретарь Дмитрия Медведева может сменить работу
Наталья Тимакова, возможно, уйдет во Внешэкономбанк, который недавно возглавил бывший вице-премьер Игорь Шувалов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Сама Тимакова назвала это слухами.
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tks 03 июля 2018 | 01:27
Прямо сердце болит, за трудоустройство сотрудницы Димы Уточкина, аж надрывается от боли, ну как же там она, болезная??!