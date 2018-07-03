Попавший под санкции миллиардер Геннадий Тимченко был вынужден продать свой личный самолет
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные брокера и авиационного реестра. Из-за санкций со стороны США использование самолета стоимостью более 60 миллионов долларов оказалось невозможным. Тимченко нередко в прессе называют другом Владимира Путина.
Комментарии3
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tks 03 июля 2018 | 01:24
P.O.D.E.L.O.M.
gordy 03 июля 2018 | 01:32
"Попавший под санкции миллиардер Геннадий Тимченко был вынужден продать свой личный самолет"
... чтобы купить карту "Тройка"?
woodpeker 03 июля 2018 | 01:48
Какое горе! Видимо на карту "подорожник" деньги копит...