"Попавший под санкции миллиардер Геннадий Тимченко был вынужден продать свой личный самолет"

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные брокера и авиационного реестра. Из-за санкций со стороны США использование самолета стоимостью более 60 миллионов долларов оказалось невозможным. Тимченко нередко в прессе называют другом Владимира Путина.