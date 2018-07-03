Большая часть Азербайджана оказалась обесточена из-за аварии на ГЭС
Накануне вечером свет погас по всем Баку. В компании «Азерэнержи» сказали «Интерфаксу», что причиной аварии на Мингечевирской гидроэлектростанции стала аномальная жара – выше 40 градусов. Энергетики пообещали восстановить электроснабжение в течение нескольких часов.
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zapadnay 03 июля 2018 | 01:45
40 по Цельсию для Баку аномальная жара?!