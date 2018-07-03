Сборная Бельгии по футболу одержала волевую победу над командой Японии в матче 1⁄8 финала чемпионата мира
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 3:2. В четвертьфинале сборная Бельгии сыграет с командой Бразилии, которая ранее со счетом 2:0 обыграла мексиканцев.
Комментарии1
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proxozhij 03 июля 2018 | 00:11
Путин разрешил им просто поиграть.