Представители германских ХДС и ХСС близки к достижению компромисса по вопросам миграции

Об этом сообщает на своем сайте издание «Бильд». Если компромисс будет достигнут, глава МВД Хорст Зеехофер возможно Останется в правительстве. Ранее политик грозил отставкой, если канцлер Ангела Меркель не пойдет на его условия по противодействию нелегальной миграции.