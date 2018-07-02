Представители германских ХДС и ХСС близки к достижению компромисса по вопросам миграции
Об этом сообщает на своем сайте издание «Бильд». Если компромисс будет достигнут, глава МВД Хорст Зеехофер возможно Останется в правительстве. Ранее политик грозил отставкой, если канцлер Ангела Меркель не пойдет на его условия по противодействию нелегальной миграции.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт