Администрация США не пойдет на отмену санкций против России, пока Крым вновь не станет украинским
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, США не признают попытку России аннексировать полуостров. В то же время она отказалась отвечать на вопрос, будет ли тема Крыма обсуждаться на встрече Дональд Трампа с Владимиром Путиным.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
fig__vvam 03 июля 2018 | 00:18
Опять облом у путриотов.
А сколько было радости,
когда Трамп сказал "Посмотрим"
И вот оказывается все уже рассмотрено и решено.
polikarpich 03 июля 2018 | 00:19
Чётко, по делу и в лоб.