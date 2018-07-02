Администрация США не пойдет на отмену санкций против России, пока Крым вновь не станет украинским

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, США не признают попытку России аннексировать полуостров. В то же время она отказалась отвечать на вопрос, будет ли тема Крыма обсуждаться на встрече Дональд Трампа с Владимиром Путиным.