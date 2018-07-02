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23:59, 02 июля 2018

Полиция разыскивает инкассатора, похитившего 10 млн рублей у  одного из крупных банков

Как сообщил «Интерфакс» информированный источник, по  предварительным данным, подозреваемый живет в подмосковном Домодедово и имеет при себе табельное оружие.

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