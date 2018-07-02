Полиция разыскивает инкассатора, похитившего 10 млн рублей у одного из крупных банков
Как сообщил «Интерфакс» информированный источник, по предварительным данным, подозреваемый живет в подмосковном Домодедово и имеет при себе табельное оружие.
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Как сообщил «Интерфакс» информированный источник, по предварительным данным, подозреваемый живет в подмосковном Домодедово и имеет при себе табельное оружие.
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