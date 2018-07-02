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23:59, 02 июля 2018

Суд в Чечне сегодня начнет предварительные слушания по делу главы местного «Мемориала» Оюба Титиева

Главу чеченского отделения «Мемориала» задержали в начале года. Правозащитнику вменяют хранение крупной партии наркотиков. Титиев же утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили сами правоохранители.

Член совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сказал, что содержание под стражей сказывается на здоровье Оюба Титиева.

В Евросоюзе обвинения, выдвинутые против Оюба Титиева, назвали сомнительными и связали уголовное преследование с правозащитной деятельностью арестованного.

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