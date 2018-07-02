В ряде российских городов сегодня пройдет очередная волна митингов против пенсионной реформы

Акции в разных регионах страны инициировали профсоюзы, парламентская и внесистемная оппозиция.

Митинги против повышения пенсионного возраста начались в российских городах еще на прошлой неделе, сегодня же акции по всей стране продолжатся. По данным «Медузы» протестующие могут выйти на улицы Владимира, Екатеринбурга, Ижевска, Кирова, и Костромы, а также Бийска, Самары, Саратова, Хабаровска и Улан-Удэ. В большинстве городов мероприятия согласованы, однако, как показала практика, зачастую митингующие выражают несогласие с властями и там, где администрация пытается запретить проведение акций.

Самым массовым, на данный момент, стал протест жителей Омска – в нем по подсчетам организаторов приняло участие более четырех тысяч человек. В Пензе, Саратове и Кургане после митингов задержали несколько активистов.

Еще одна серия митингов против повышения пенсионного возраста должна пройти в российских регионах послезавтра.