В ряде российских городов сегодня пройдет очередная волна митингов против пенсионной реформы
Акции в разных регионах страны инициировали профсоюзы, парламентская и внесистемная оппозиция.
Митинги против повышения пенсионного возраста начались в российских городах еще на прошлой неделе, сегодня же акции по всей стране продолжатся. По данным «Медузы» протестующие могут выйти на улицы Владимира, Екатеринбурга, Ижевска, Кирова, и Костромы, а также Бийска, Самары, Саратова, Хабаровска и Улан-Удэ. В большинстве городов мероприятия согласованы, однако, как показала практика, зачастую митингующие выражают несогласие с властями и там, где администрация пытается запретить проведение акций.
Самым массовым, на данный момент, стал протест жителей Омска – в нем по подсчетам организаторов приняло участие более четырех тысяч человек. В Пензе, Саратове и Кургане после митингов задержали несколько активистов.
Еще одна серия митингов против повышения пенсионного возраста должна пройти в российских регионах послезавтра.
Комментарии2
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proxozhij 03 июля 2018 | 00:13
В кремле уже обтесывают здоровенный хрен, который на них положат.
fig__vvam 03 июля 2018 | 00:15
proxozhij: Вчера было столько восторгов, что я думал, что отменил Путин повышение пенсионного возраста.
Оказалось не, радовались как бы победе ы футбол над испанцами.ю
Если это для населения важнее, то оно заслуженно имеет таких правителей, которые его имеют так как хотят.