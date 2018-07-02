Кандидатура нового члена Верховного суда США будет выдвинута 9 июля
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. Он Уже провел встречи с «четырьмя потенциальными членами Верховного суда, их имен Трамп не назвал. По его словам, предстоят встречи с еще 2-3 кандидатами. Новый судья сменит 81-летнего Энтони Кеннеди, который уже заявил о намерении уйти на пенсию после 31 июля.
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