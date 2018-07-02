Представители германских ХДС и ХСС близки к достижению компромисса по вопросам миграции
Об этом сообщает на своем сайте издание «Бильд». Если компромисс будет достигнут, глава МВД Хорст Зеехофер возможно Останется в правительстве. Ранее политик грозил отставкой, если канцлер Ангела Меркель не пойдет на его условия по противодействию нелегальной миграции.
Комментарии4
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edward_sakash 02 июля 2018 | 23:12
Я - за отставку Зеехофера!
fresh_breeze 02 июля 2018 | 23:21
edward_sakash:
Хотите, чтобы вся та толпа накрыла Германию, а Нидерландам ничего не досталось?
Но, похоже, к тому идёт, и тогда ХСС надо приготовиться к большим неприятным сюрпризам в октябре этого года, у себя в своей вотчине — в Баварии.
Если у Меркель получилось выдавить из ЕС Британию, то накрыть ХСС известным тазом она тем более сможет.
Только кому это всё пойдёт на пользу, вот в чём вопрос.
pmasel 02 июля 2018 | 23:38
fresh_breeze: Ты бы сказочник на демографию России глянул. Отсутствие естественного прироста населения компенсируется за счет мигрантов примерно по 260 тыс. в год.
kamen_12 03 июля 2018 | 00:10
pmasel: То, что Россия третья по количеству мигрантов страна, все знают. Кстати, в России по этому поводу особо не парятся. Миллион украинцев приняли, Путин себя в грудь не бьёт, мол офигительный человеколюб.