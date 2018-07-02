Суд Лос-Анджелеса снял с российского хоккеиста Вячеслава Войнова обвинения по резонансному делу о домашнем насилии...

Как пишет Los Angeles Times, это открывает хоккеисту дорогу для возвращения в НХЛ. В октябре 2014 года россиянин был арестован в Калифорнии после того, как доставил в больницу свою жену Марту Варламову. Полиция заподозрила Войнова в избиении супруги, за что хоккеист получил 90 дней тюрьмы, но вышел на свободу досрочно. Вернувшись в Россию, Войнов подписал трехлетний контракт с петербургским клубом СКА, а этой зимой выиграл олимпийское золото Игр в Пхенчхане.