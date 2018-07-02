Суд Лос-Анджелеса снял с российского хоккеиста Вячеслава Войнова обвинения по резонансному делу о домашнем насилии
Как пишет Los Angeles Times, это открывает хоккеисту дорогу для возвращения в НХЛ. В октябре 2014 года россиянин был арестован в Калифорнии после того, как доставил в больницу свою жену Марту Варламову. Полиция заподозрила Войнова в избиении супруги, за что хоккеист получил 90 дней тюрьмы, но вышел на свободу досрочно. Вернувшись в Россию, Войнов подписал трехлетний контракт с петербургским клубом СКА, а этой зимой выиграл олимпийское золото Игр в Пхенчхане.
Комментарии4
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vilingrad 02 июля 2018 | 23:13
Он сожительницу бил не велосипедом, а насосом. Колеса качать не хотела:)
patrikk_1 02 июля 2018 | 23:20
Суд Лос-Анджелеса снял с российского хоккеиста Вячеслава Войнова обвинения по резонансному делу о домашнем насилии...
Хорошие новости для Войнова.
pmasel 02 июля 2018 | 23:23
patrikk_1: Не знаю насколько они хороши, так как его кошелек так не думает.
aallttoo 02 июля 2018 | 23:38
Зачем расейскому хоккеисту вражеский НХЛ???
На родину, в Мухосранск, поднимать отечественный хоккей на небывлую высоту!