Бельгия вышла в четверьфинал ЧМ по футболу
Бельгийцы со ссетом 3:2 одержали победу над командой Японии. В четветвертьфинале сборная Бельгии сыграет с бразильцами.
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Бельгийцы со ссетом 3:2 одержали победу над командой Японии. В четветвертьфинале сборная Бельгии сыграет с бразильцами.
Комментарии21
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gordy 02 июля 2018 | 23:03
Бразилия против Бельгии - что может быть прекрасней?
patrikk_1 02 июля 2018 | 23:18
Бельгия вышла в четверьфинал ЧМ по футболу...
Поздравляю бельгийцев с победой, благодарю японцев за прекрасный футбол. Российский ЧМ 2018 - лучший в истории ФИФА.
estamp 02 июля 2018 | 23:21
gordy: Бразилия против Бельгии - что может быть прекрасней?
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Только Бразилия против России.
koshkaedu 02 июля 2018 | 23:03
И не стыдно было этим бугаям так позорно выиграть у японцев?
jamba 02 июля 2018 | 23:05
ай, ай, ай! Черт возьми, как же обидно за японцев! Они играли прекрасно, не чета нашим мешкам, на которых удача просто свалилась с неба;)
liquidsky__ 02 июля 2018 | 23:06
"со ссетом 3:2.."
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Это такой тонкий стеб над японцами?
polikarpich 02 июля 2018 | 23:06
"Ссет", наверное, будет в субботу.
:-)
koleg197 02 июля 2018 | 23:10
Бразилы вас разорвут,уроды
glotov 02 июля 2018 | 23:17
koleg197: Сегодняшние бразильцы были весьма заурядны. Тут - как пойдет.
vilingrad 02 июля 2018 | 23:17
А что кирзовый футбол? Российский взвод в сапожищах готов топтать хорватские ноги?!
koleg197 02 июля 2018 | 23:19
vilingrad: в шароварах не запутайся
denobenen 02 июля 2018 | 23:21
Японцы играли на много лучше этих бельгийских шкафов.
Но это как раз тот матч, когда длинна ног и рост имеют значение.
Очень жаль японцев, были бы такие же высокие и длинноногие счёт был бы другой.
citizeneco 02 июля 2018 | 23:23
Драма с неожиданным финалом, японцы так красиво начинали, но бельгийцы проявили характер и сумели вырвать победу. Обеим командам спасибо за захватывающую игру и доставленное удовольствие зрителям.
clandestino 02 июля 2018 | 23:31
Это был футбол, каким он должен быть. А не то унылое говно с одним левейшим пенальти и другим не поставленным и шорканьем мячом по газону.
rikkki 02 июля 2018 | 23:36
clandestino: Согласен с Вами! Но, считаю, что поражение японцами вполне заслуженно. То, что они делали в матче с Польшей - за гранью.
clandestino 03 июля 2018 | 00:16
rikkki: Конечно, поражение японцев заслуженно. Я считаю, что сборная Бельгии самая сильная на этом чемпионате и в этой игре смогла справиться и с крепким соперником, и с невезением, и смогла исправить собственные ошибки, которые тоже были.
sagen 02 июля 2018 | 23:37
clandestino: Думаешь, судью купили? Ну разве что все так делают...
clandestino 03 июля 2018 | 00:01
sagen: Ну почему только судью?
chubuk 03 июля 2018 | 00:02
clandestino: Вы правы: пенальти дают за игру рукой, а не за попадание мяча в руку, тем более, что в данной ситуации игрок находился спиной к сопернику и не мог видеть полета мяча. Максимум здесь судья мог назначить свободный удар. Но если уж этот пенальти поставил, то за снос 2х игроков в штрафной просто был обязан назначить пенальти.
П.С. Забросит теперь свое ремесло парикмахера...
amebix 02 июля 2018 | 23:42
Крутой камбэк бельгийцев и что важно без дополнительного времени. Японцы молодцы, умеют, поставили в тупик бельгийцев. Одного не пойму, а чего Фелаини так поздно выпускают?
shai13 03 июля 2018 | 00:16
Вот это называется футбол. Японцы хоть и проиграли заслуживают самого что ни на есть уважения. Не то что "выигравшая" российская сборная.