Бельгия сравняла счет 2:2 в матче с Японией
Япония открыла счет на 48-й минуте. Гол забил Генки Харагучи. Такаси Инуи забивает второй гол на 52-й минуте. Япония ведет 2:0. Бельгия забила гол. На 69-й минуте головой забивает Ян Вертонген. Второй гол забивает Маруан Феллайни на 74-1 минуте. 2:2.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
russkiy_ukrainezh_v_krbimu 02 июля 2018 | 22:36
скоростной матч
alehan15174 02 июля 2018 | 22:48
В соккере надо менять правила. Во -первых , хватит валяться на траве и орать как резанные. Противно:(((
Во-вторых, надо что то делать, чтобы было больше голов и помогать играющим командам. Отменить оффсайды, увеличить ворота, забрать у вратаря перчатки итд. Иначе будем смотреть на игру всякого говна, вроде Кореи, Японии или России/Украины в 1/2 финала ЧМ.
Конечно, болею за говно сборную из раши , но смотреть как эти пешеходы вышибают мяч на трибуны все 120 мин- удовольствие еще то ...:((((