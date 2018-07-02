Бельгия сравняла счет 2:2 в матче с Японией

Япония открыла счет на 48-й минуте. Гол забил Генки Харагучи. Такаси Инуи забивает второй гол на 52-й минуте. Япония ведет 2:0. Бельгия забила гол. На 69-й минуте головой забивает Ян Вертонген. Второй гол забивает Маруан Феллайни на 74-1 минуте. 2:2.