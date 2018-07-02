Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест главы крупнейшего национального авиаперевозчика Korean Air

Чо Ян Хо подозревается в причастности к масштабной растрате, хищениях, коррупции и злоупотреблении доверием. Как сообщает агентство Ренхап, также ему инкриминируется нарушение миграционного законодательства. Ущерб от деятельности главы Кореан Эйр оценивается в 18 миллионов долларов.